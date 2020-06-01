新冠肺炎疫情趨緩，防疫酒精需求量減少，但近期卻仍傳出價格不跌反升的情形，行政院消保處近日訪查半年來賣場、藥局、藥妝等實體店面與網路平台的售價變化，發現確實有價格上揚的情形，其中又以網路平台最為嚴重，比例將近3成。

消保處這次訪查針對5家賣場、5家藥局與3家藥妝店等實體通路，以及4個網路販售業者進行訪查，調查期間從去年12月31日至今年的5月25日止，在實體通路部分的74件品項中發現，有多達16件的防疫酒精價格上漲，約佔22％。

網路平台方面，消保處則發現在同樣的時間內，24件品項中就有7件價格上漲，約佔29％，但是無論是一般通路或網路平台販售，消保處皆不願透露上漲價格幅度，並表示要依中央流行疫情指揮中心所公告為準。

但訪查報告中也顯示，絕大多數的實體店面酒精價格均持平，約佔74％，另有4％的品項價跌；網路平台則有42％的品項價格持平，另有29％的品項價跌。

消保處參議王淑慧表示，已將這次的調查報告送至公平會進行後續處理，倘有異常價格的情形，公平會將對個案做認定，若情節嚴重也會請法務部處理，消保處未來也會持續注意網路平台售價的變化，為消費者把關。

(中時 )