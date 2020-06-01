「全球資訊網」（World Wide Web）在 2020 年已正式滿了 31 歲，不少人從一出生就是網路世代原住民，生活中可說是大大小小的事，都離不開網路。因此，如果網路連線情況不穩，肯定讓不少人頓時出現斷網焦慮。近日，微軟(Microsoft)旗下 Edge 瀏覽器就被發現悄悄新增了網路斷線時可以玩的小遊戲，要讓你在連網不順的時候也可以緩解焦慮，打發時間。

隨著 Windows 10 作業系統推出，微軟也連帶推出了全新的 Edge 網路瀏覽器(Edge 支援 Windows 10/8.1/8/1、macOS、iOS、Android 系統)。在 2019 年 Edge 改為 Chromium 架構設計後，讓 Edge 比過去更受使用者歡迎，人氣增加不少。不僅如此，為了讓使用者對於平台黏著度提升，Edge 更悄悄向 Google Chrome 看齊，加入了離線(網路斷線)可玩的小遊戲。

在網際網路發展初期，像 Yahoo 這一類入口網站尚未興起，想要從一個網站跳轉到另一個網展，只能夠過點選超連結來進行，這跟衝浪運動有點類似，因此上網才有了 Surfing the Internet 說法。或是是因為喜愛這個概念，在微軟 Edge 瀏覽器中，透過「edge://surf/」網址，就可以快速開啟這款小遊戲專屬網頁。

點開網頁後，透過右上角的選單，可以選擇「來衝浪吧、計時賽、髮夾彎」三種遊戲模式，第一種不限時間，以創下最遠距離為目標；第二種計時賽則是要在最短時間內到達終點；第三種則是要在有限的生命中，盡可能通過最多髮夾彎挑戰，寫下好成績。單次遊戲最多能陣亡三次，遊戲就會結束，撞到障礙物就會失掉一條命，難度並不低！

Edge 瀏覽器的 Surf 衝浪遊戲可以透過方向鍵來玩(左、右、下的方向鍵可控制衝浪方向，按上則會停止，可以技巧性的降低衝浪速度)，或是也可透過鍵盤的 WASD 鍵來控制。玩家在遊戲中要閃避堅固的障礙物，並且嘗試收集金幣來降低遊戲用時，或者也可以善用遊戲地圖放置的坡道來跳躍，創下更好的成績。衝浪過程中收集到「閃電」元素後，則可適需要按下「F」按鍵來加速。

微軟 Edge 瀏覽器的 Surf 小遊戲，肯定會讓不少人聯想到 Chrome 瀏覽器的「小恐龍」。這個遊戲會也同樣可在網路斷線的時候遊玩，是一個橫向卷軸遊戲，透過鍵盤的空白鍵讓小恐龍跳過障礙物後持續前進即可，且電腦版、手機版 Chrome 都可玩(手機版透過觸控螢幕可以進行跳躍)。不過目前 Surf 小遊戲則是只支援桌面版 Edge 瀏覽器，手機版無法啟用。

(科技)