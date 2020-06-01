玉井區公所盤點轄區內農用搬運車，取得農民同意，成立「小牛隊」支援救災，共有11部加入，規模是南市之最。（莊曜聰攝）

梅雨季、汛期即將到來，為了提升區域救災動能，台南市玉井區公所盤點轄區內綽號「小牛」的農用搬運車，並取得農民同意投入救災行列，成立「小牛隊」，今天在玉井區綜合體育館前簽署支援協定，11部「小牛」一字排開，場面頗為壯觀。

玉井區位於台南市山區，近年來以芒果產業聞名，境內多為丘陵、山坡地，若遇上超大豪雨或颱風侵襲，時有土地崩塌、土石流等狀況，阻礙當地居民對外交通，因此區公所想到以農用搬運車支援救災。

玉井區長陳新澈表示，「小牛」農用搬運車載重可達500公斤，輪距、軸距較一般車輛窄，且底盤高、馬力又大，相當適合在崎嶇、坡度較陡的產業道路行駛，連河灘地也能暢行無阻，因此若用來支援救災，應可發揮效能。

「小牛隊」的車主都是在地農民，平時駕駛技術就非常熟稔，對當地道路狀況也很了解，包括災情查報、疏散撤離、物資運送等都難不倒他們，災情發生時也能隨機應變；台南市災害防救辦公室參事侯俊彥說，雖然農用車輛加入災防支援並非首例，但玉井區成立車隊，各里都有，則是南市首見。

(中時 )