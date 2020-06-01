加拿大統計局29日公布，2020年加拿大第一季的GDP萎縮了8.2％，為2009年第一季以來最大跌幅，單是三月份的GDP便萎縮了7.2％，受封城影響，第一季的家用支出也下降了2.3％。

為了走出經濟低迷，加拿大銀行三月將基準利率大幅降低至歷史紀錄最低的0.25，並發表了有史以最大規模資產購買計畫。

蒙特婁銀行（Bank of Montreal）的首席經濟學家波特（Doug Porter）對此表示：「無論今年經濟萎縮5％、6％、7％或8％，對我們都是一個極大挑戰，我們將會需要貨幣和財政政策的支持。」

因加國人口老化速度快、勞動力短缺，該國經濟大幅依賴外國移工。加拿大原先預計可在2020年迎接37萬大波移民潮，將超越2019年的34萬人，然而疫情成為移民阻礙，導致加國2020年移民人數較原先預期的數字減少17萬人。

專家預估，受這波移民人數減少的影響，勞動力短缺的行業、房地產市場、大學的預算都將承受巨大衝擊。經濟學家阿格奇（Andrew Agopsowicz）表示，2020年加拿大將會持續面臨移民減少，且疫情的恢復程度也可能對2021年的移民人數造成影響。

阿格奇強調，加拿大需要年輕人口移入來支撐經濟成長，尤其在疫情衝擊下，加國正面對有史以來最大規模的財政赤字。自三月十八日開始，加拿大政府規定唯有持有永久居留證及學生簽證的外國人得以進入加拿大，而目前這個數字已經較去年萎縮30％。

近幾周以來，加拿大各省逐漸開始解除封城措施，針對經濟損失，加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）高級經濟學家詹森表示（Nathan Janzen）認為，「關鍵在於我們能多快恢復。」

隨著觀光旺季逐步逼近，加國聯邦政府31日宣布將會挹注四千萬資金來提升地方觀光產業，加拿大經濟發展部長梅蘭妮裘莉（Mélanie Joly）向媒體透露，許多失業登記都是來自觀光產業，因此挹注資金的關鍵就是要「拯救夏天」。另外，加國政府將撥一筆三千萬的預算，用於吸引外國旅客造訪加拿大。

然而根據研究，這筆資金遠不及實際需求，加拿大旅遊局（Destination Canada）的研究報告指出，如要挽救加拿大觀光產業，政府必須挹注一百五十億資金，且這個金額只夠支撐60％的相關企業。根據預估，在觀光產業持續萎縮的狀況下，加拿大最高可能損失480億且必須面對33.7萬的失業人口。

(工商 )