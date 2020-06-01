中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（1）日透露，正研擬將世界各國區分四級作鬆綁，包含紐西蘭、帛琉、越南及汶萊，入境台灣都可望不必居家檢疫14天，將依據4大原則與各國洽談，邊境鬆綁尚無時間點，但莊人祥也透露，已有國際上的旅遊泡泡聯盟與台灣洽談。

民進黨立委何志偉1日在立法院舉辦「下一個超前部署：國際旅遊聯盟」座談會，何志偉會中拋出將規劃「國際旅遊聯盟」的構想，莊人祥也出席座談，重申邊境開放要互利互惠為前提。下午莊人祥在疫情記者會進一步詳述了邊境鬆綁的規劃進度。

莊人祥說，要思考第一，該國最近14天增加的確診數、每百萬平均確診病例數等資訊。第二，評估該國的監測及檢測量能，台灣雖然只有443例確診，但至今已經檢驗7萬多例，目前世界上沒有一個國家有做到完全普篩，以台灣檢驗了7萬多人、443例確診的數字來看，台灣的檢驗能量是世界排名前幾名的國家。第三是該國的疫情資訊透明度。

第四則是雙邊互惠原則，莊人祥說，既然是開放邊境，對方也應該對我國國民也要開放，且雙方對於疫情採檢等都有互信、認證機制，這樣才有可能互惠開放。

莊人祥進一步表示，在前述架構下，指揮中心「每天」都針對全世界國家進行研判，目前初步區分四大類鬆綁。第一是紐西蘭、帛琉，因為其病例數較少，考慮入境台灣後，僅需自主健康管理。

第二是越南、汶萊，即使兩國最近有出現部分病例，但疫情風險還是偏低，也同時考量居家檢疫14天不利於商務旅遊，因此思考僅需檢疫5天，第5天採檢若是陰性者，即可自主健康管理即可。

第三則是日本、澳洲、泰國，因應其疫情，所以入境的檢疫措施會更嚴格一點。第四則是其他國家。

至於何時鬆綁邊境？莊人祥重申行政院長蘇貞昌的指令「邊境嚴管、國內鬆綁」，只要國旅可做到防疫認證機制，交通、景點、住宿都可以維持樂活防疫措施，未來開放邊境後，將可讓國際旅客有更安全的保證，萬一有病例，也可立即追蹤。

(工商 )