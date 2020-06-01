林語菲1日舉辦首張專輯《勇敢綻放》新歌搶聽會，自超偶選秀節目第二屆脫穎而出的他等12年終於發片，今在台上坦言想哭的感覺，外表、聲音中性的林語菲，過去幾年駐唱或接商演，曾被同為超偶第一屆某位前十強、未發片出道的女歌手拒絕同台，「我們在同一間餐廳駐唱，有一次在休息室休息，聽到她抱怨『奇怪為什麼老闆要找一個娘娘腔來唱，很噁心耶，下禮拜我不要跟他同台 』」 ，回憶這段往事，林語菲今自信回嗆：「時間證明我今天走到這一步（發片），我的氣比她長。」

他從念書時期就不斷因中性特徵遭遇霸凌，就讀南投竹山高中時，曾在操場上當著三、四百人面對被同學無預警脫褲子，他當時腦中一片空白，坦言好幾次想輕生，「很常走到校門口就有人喊我名字說我被脫褲子，我也希望自己能擁有跟世俗男生一樣的男性特徵」。也曾受邀去東南亞表演時在台上被羞辱，「有一次在台上主持人開玩笑做勢要觸摸我身體下面的重點部位，我只能笑笑回『不要在台上做身體檢查嘛』」，還被問有沒有考慮去泰國變性，林語菲靠念經修養、調適自己心態，將別人施加在他身上的無理行為視為自己人生的考驗。

林語菲為了首張專輯拿出自己存了6、7年的積蓄、投資近300萬，另一半則有粉絲金主贊助，林語菲苦笑說：「所以這次發片，我都說自己是背水一戰。」 新歌〈花的綻放〉細數他一路走來歷程，拋開傷心過往、破繭而出的期待心情；如今成為正式歌手，身為公眾人物難免被問愛男愛女，林語菲直言自己33年來母胎單身，他認為愛的本質沒有性別之分，未來不排斥愛男愛女，但其實他過去曾跟7個女生告白，其中一個他暗戀了長達3年無疾而終，「對方拒絕的原因是我讓她很沒有安全感」。他也曾被一位中年爸爸傳私訊示愛，對方說「你長得跟我過世的前妻好像，我們是否可以進行信任關係的交往」，甚至開出一個月八萬台幣包養條件，嚇得他直接封鎖對方。

林語菲今辦新歌搶聽會。（石智中攝）

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