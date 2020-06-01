陳男今天凌晨目擊死亡車禍，12小時後自己女友不幸遇死劫。（翻攝自陳男IG）

新北市板橋區1日上午11時許發生一起死亡車禍！陳姓男子與張姓女友分別騎重機，與1輛違規左轉的水泥車發生碰撞，2人當場命喪輪下。驚悚的是，消息經媒體報導後，有眼尖的網友發現，陳男10餘小時前在IG發布動態，稱他在回家路上目擊1起死亡車禍，當時還在IG 寫道：「目睹車禍，怕爆，騎車還是要小心啊！」提醒騎車要小心。沒想到12小時之後，自己與女友卻在今午遇死劫，讓網友不勝唏噓。

新北市板橋區1日上午11時許發生一起2死車禍，一輛水泥預拌車疑似違規左轉，對向2台重機閃避不及撞上，2名騎士雙亡，且還是對年輕情侶。雖然是水泥車違規，仍有不少網友檢討重機騎士，讓車友相當氣憤。（照片來源：臉書社團《重機天地【我的重機日誌】》）

據了解，陳男在事發前12小時，在松山區看到一起機車與公車碰撞的車禍，18歲少年騎士當場死於公車輪下，當時還心有餘悸地在IG上吐露心聲，暖心提醒大家要小心，沒想到12小時之後，與女友騎重機，卻雙雙喪命在未遵守交通規則、違反左轉的水泥車輪下。

這起奪2命死亡車禍發生今（1日）午11時許，當時肇事的1輛水泥預拌車，沿環河西路往土城方向行駛，因貪圖方便，直接左轉進華江五路口，結果與陳男、張女發生碰撞，2人當場被捲入車輪底下輾斃。

(中時電子報)