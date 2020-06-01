新北市板橋區1日上午11時許發生一起死亡車禍！陳姓男子與張姓女友分別騎重機，與1輛違規左轉的水泥車發生碰撞，2人當場命喪輪下。驚悚的是，消息經媒體報導後，有眼尖的網友發現，陳男10餘小時前在IG發布動態，稱他在回家路上目擊1起死亡車禍，當時還在IG 寫道：「目睹車禍，怕爆，騎車還是要小心啊！」提醒騎車要小心。沒想到12小時之後，自己與女友卻在今午遇死劫，讓網友不勝唏噓。
據了解，陳男在事發前12小時，在松山區看到一起機車與公車碰撞的車禍，18歲少年騎士當場死於公車輪下，當時還心有餘悸地在IG上吐露心聲，暖心提醒大家要小心，沒想到12小時之後，與女友騎重機，卻雙雙喪命在未遵守交通規則、違反左轉的水泥車輪下。
這起奪2命死亡車禍發生今（1日）午11時許，當時肇事的1輛水泥預拌車，沿環河西路往土城方向行駛，因貪圖方便，直接左轉進華江五路口，結果與陳男、張女發生碰撞，2人當場被捲入車輪底下輾斃。
(中時電子報)
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