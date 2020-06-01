新冠肺炎大流行導致全球貿易急凍的情勢惡化，以及中國的復甦未能提振需求，5月亞洲製造業的困境雪上加霜，出口大國日本與南韓的製造業創下逾10年來最嚴竣的衰退。

周一發布的一連串製造業調查報告顯示，儘管5月中國的製造業活動意外重拾擴張，但亞洲製造業的復甦還需要一段時間。受惠於當地企業在解封後復工，並消化積存訂單，財新/Markit中國5月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後為50.7，超出市場預估的49.6，並扭轉4月呈現衰退的49.4，創下1月以來新高。由於中國的貿易夥伴多未解除防疫封鎖措施，其5月製造業新訂單仍然呈現萎縮。周日公布的中國官方PMI調查顯示中國經濟仍持續復甦，惟力道仍然脆弱。

au Jibun Bank日本5月製造業PMI終值為38.4，較4月的41.9惡化，並創下2009年3月來新低。IHS Markit南韓5月製造業PMI由4月的41.6小跌至41.3，改寫2009年1月來新低。

IHS Markit台灣5月製造業PMI從4月的42.2微降至41.9，創下2009年1月全球金融危機高峰期以來新低。越南、馬來西亞與菲律賓5月製造業PMI雖較4月反彈，但仍低於50榮枯分界點。

調研公司Capital Economics出具報告指出，亞洲區製造業已深陷衰退。隨著防疫措施逐漸解封，亞洲製造業可能出現初步彈升，且由於外部需求回暖，製造業可望在未來幾個月非常緩慢地持續改善，但製造業產出仍可能遠低於正常水準，且持續時間可能長達好幾個月，因國內與全球需求仍然非常低迷。

亞洲的經濟困境也可能在其他地區重現，包括歐洲，當地的製造業與服務業因新冠肺炎疫情持續受到重創。低迷不振的全球經濟活動可能尚未觸底，隨著大流行病肆虐全球，復甦所需的時間可能比原先預期更久。國際貨幣基金（IMF）上個月提出警告，全球經濟完全走出這場流行病危機的時間可能遠超出原先預期，暗示可能下修目前對於今年全球經濟將萎縮3%的預測。

截至目前為止，全球新冠狀病毒感染確診病例已經超過614萬人，累計死亡病例超過37萬人。

此外，美中兩國因北京對新冠肺炎疫情最初的處置及香港議題而持續惡化的對峙也可能打擊企業信心，並加劇全球經濟承受的巨大壓力。

(時報資訊)