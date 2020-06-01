被動元件大廠股東會本週由國巨(2327)集團3家公司揭開序幕，隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國陸續解封，市場預期5G手機及車用等相關需求將會增溫，加上被動元件個股股價整理已久，今天在國巨及奇力新(2456)領軍下，被動元件個股同步收高。

儘管下半年NB/PC需求因新冠肺炎疫情趨緩需求平緩，但市場看好全球陸續解封後，各國政府將加速推動5G基礎建設，網通、伺服器可望持續高度成長，上半年需求疲弱的智慧型手機市場亦可望因5G基礎建設日益普及各大手機品牌廠積極推出5G新機，帶動手機換機潮，加上汽車產業可望擺脫上半年谷底，華新科(2492)認為，下半年被動元件產業不悲觀。

國巨將於6月5日舉行股東會，國巨第1季歸屬於母公司稅後盈餘為23.5億元，較上季大幅增加163.1%，單季每股盈餘為5.51元；受惠於客戶訂單需求增溫及大陸廠區復工後產能利用率逐步改善，國巨4月合併營收為44.41億元，較上月增加10.1%，較去年同月增加36.6%，為15個月以來高點；累計前4月合併營收為144.61億元；國巨將於今年第3季完成基美合併案，市場看好合併基美後，不僅為國巨增添成長動能，亦可強化國巨在車用電子、工業及5G等利基型市場產品佈局，進一步提升國巨產品市佔率。

華新科因1月及2月復工率低，閒置成本高，致使第1季稅後盈餘為6.53億元，單季每股盈餘為1.35元，累計前4月合併營收為90.95億元，年減18.45%，由於ASP有適度調整，且華新科增加直接客戶比重，客戶及產品組合可望產生綜效，華新科預估，第2季會更好，公司亦維持法說會時看法，下半年不悲觀。

近期被動元件個股因外資或投信多站在賣方，股價相對弱勢，不過，相較於其他電子股，被動元件個股股價整理已久，今天吸引買盤進場，即將舉行股東會的國巨、奇力新(2456)、凱美(2375)、大毅(2478)、華新科(2492)、勤凱(4760)今天均強勢收高。

(時報資訊)