沙烏地阿拉伯政府宣布新冠肺炎疫情分階段管制鬆綁，在維持社交安全距離前提下，將恢復國內航班營運，國際航班仍停飛。不過外交部今天仍提醒國人注意，強調沙國旅遊警示燈號仍為紅色，非必要仍請避免前往。

沙烏地阿拉伯政府2020年5月26日公告分階段解除或放鬆各項防疫管制，自2020年5月31日至6月20日，除麥加市外，全國各地宵禁時間調整為每日晚上8時至次日上午6時。

沙國政府機構及民間單位恢復上班，但美容院、電影院等無法確保社交距離之營業場所仍續關閉；在維持社交安全距離前提下，恢復國內航班營運，各種交通工具可跨省移動；除麥加市外之各地清真寺得舉行集體禮拜，惟各種社交活動均應維持在50人以內。

此外，自6月21日起，除麥加市外，沙國全國各地恢復宵禁前常態狀態，但仍須遵守社交距離等衛生部門建議之防疫措施，如戴口罩、勤洗手等。副朝活動仍續暫停，國際航班仍續停飛，所有違反防疫規定的行為也將依章處罰。

外交部發言人歐江安表示，我國在2020年3月14日宣布將包括沙烏地阿拉伯的中東海灣各國旅遊疫情建議提升至「第三級」，建議國人非必要應避免前往當地旅遊，14天內有上述國家或地區旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天。

外交部提醒國人注意旅遊安全及自身健康維護，並確實遵守當地防疫相關規定。國人在沙國境內倘遇急難需要協助，請即撥打我駐沙烏地阿拉伯代表處緊急聯絡電話，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」專線，以獲得必要協助。

(中時 )