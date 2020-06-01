新冠肺炎大流行的第一波可能正在減弱。對於疫苗開發商來說，這可能會帶來新的問題。歐洲和美國的科學家說，嚴厲的封鎖措施和社會隔離政策在某些地區和國家取得了相對成功，這意味著病毒傳播率可能很低，以致沒有足夠的疾病傳播來真正測試潛在的疫苗。

他們可能需要將目光放在更遠的地方，使非洲和拉丁美洲的流行病大流行，以取得令人信服的結果。

美國國家衛生研究院所長弗朗西斯·柯林斯(Francis Collins)說：「具有諷刺意味的是，如果我們真的能夠成功地使用公共衛生措施來消除病毒感染的熱點，那麼將很難對這種疫苗進行測試。」

迄今為止，疫苗被認為是結束大流行的關鍵。大流行迄今已經殺死了近370,000人，並感染了600萬以上的人，世界各國領導人將接種視為恢復陷入困境的經濟的唯一真正途徑。

科學家說，但是針對一種全新疾病快速進行潛在疫苗的大規模臨床試驗是複雜的。在大流行變化期間的這些試驗中顯示療效會增加額外的難度，疫情逐漸減弱時這樣做更加困難。

英國沃里克商學院藥物再利用專家阿里·阿里說「要使這項工作奏效，人們就需要在有足夠感染的人。如果這種病毒已經被暫時清除，那麼這種做法是徒勞的。」「解決方案是將研究感染轉移到目前社區中還廣泛傳播的地區，即目前像巴西和墨西哥這樣的國家。」

疫苗試驗的工作原理是將人們隨機分為治療組和對照組，治療組獲得實驗性試驗疫苗，對照組獲得安慰劑。有參與者都回到該疾病傳播的社區，並比較隨後的感染率。希望對照組中的感染率會更高，表明試驗疫苗正在保護另一組。

隨著英國，歐洲大陸和美國的新冠肺炎患者從高峰期和冠狀病毒的傳播率下降而下降，科學家的一項重要任務是追趕變化多端的疫情，並在仍然盛行的國家尋找志願者。

在進入第二階段或中期的首批新冠肺炎疫苗中，一項試驗是美國生物技術公司Moderna進行的，另一項是由牛津大學的科學家在阿斯利康（AstraZeneca）支持下開發的。美國計劃在7月份針對每種疫苗開展20,000至30,000名志願者的廣泛功效試驗。

柯林斯說，美國衛生官員將首先利用美國政府和行業的臨床試驗網路，並利用地圖來檢測該病毒最活躍的地方。他說，如果家庭疾病的發病率下降太多，他們還將考慮到國外去。

柯林斯說：「非洲現在開始經歷很多新冠肺炎病例。我們很可能希望在那裡進行部分試驗，因為我們知道我們可以有效地收集數據。」

英國牛津大學詹納研究所所長阿德里安·希爾（Adrian Hill）與阿斯利康（AstraZeneca）合作，於上個月開始進行中期試驗，他說該試驗旨在在英國招募約10,000人。

他告訴路透社，由於英國的新冠肺炎疾病傳播率下降，如果沒有足夠的感染量來產生結果，則有可能必須暫停試驗。

阿斯利康（AstraZeneca）執行長帕斯卡爾（Pascal Soriot）強調該行業的關注程度，稱他的研究人員甚至正在考慮進行所謂的「挑戰」試驗，在試驗中，將為參與者提供實驗疫苗，然後故意感染新冠肺炎，以查看其是否有效。這樣的試驗是罕見的，高風險的，並且很難獲得倫理認可。

科學家現在將目光投向了巴西和南美其他國家，以及在新冠肺炎暴發仍在增加和達到頂峰的非洲部分地區，作為成熟的藥物和疫苗測試基地。

(中時電子報)