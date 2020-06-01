美國對中港的制裁措施較預期溫和，加上5月財新製造業PMI好過預期，推動A股上揚。上證指數1日漲2.2％，連升3日。市場交投熾盛，兩市成交合計增逾33％至人民幣（下同）7,616億元。

上證指數今早高開19點，其後升幅不斷擴大，全日收盤報2,915點，漲63點或2.21％，最高見2,917點，漲64點或2.27％，成交3,074.16億元。

深指亦開高走高，全日收盤報11,102點，漲356點或3.31％，最高見11,123點，漲377點或3.51％，成交4,541.7億元。

滬深300指數報3,971點，漲104點或2.7％；創業板指數報2,158點，漲71點或3.43％。

各類股全線上揚，半新股升逾8％；水泥、化工、房地產股漲逾3％；金融、煤炭、鋼鐵、有色金屬、石油股升逾2％；電力股升逾1％。

美國總統川普周末因應「香港國安法」公布對港制裁措施，未涉及取消中美首階段貿易協議，制裁措施比預期溫和，市場暫鬆一口氣。

另外，財新公布，5月財新中國製造業PMI回升至50.7，較4月升1.3個百分點，為2月以來最高，重回擴張區間。

(工商 )