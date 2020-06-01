在男女結婚過程中，有許多傳統儀式與禮俗要遵守，其中一個是男方要到女方家迎娶；近日有網友PO一段影片，新郎正準備去接新娘時，被迎娶車隊放生，正在車輛後頭狂奔，新郎邊跑邊喊「我還沒上車啊」，讓網友全都笑翻。

昨（31日）有網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出一段影片，從影片中可看到，1台綁著紅色緞帶的轎車正在行駛中，後頭1位身穿灰色格子西裝的新郎，不顧形象奔向車子，一邊拍打車窗直喊「我還沒上車啊」，這時車輛才緩緩停下，讓新郎順利上車，整段過程被後方禮車全都紀錄下來。

影片一上傳立刻吸引大批網友觀看，紛紛笑翻留言，「禮車駕駛想搶新娘嗎？」、「笑到歪腰」、「不過沒看到新郎拿捧花耶！不會忘記了吧」、「迎娶的關卡之一 奔跑吧新郎」、「這司機跟新郎有仇嗎？」事後影片中的新郎現身留言，表示這個橋段是他們事先設計好的，讓大家笑一笑，最後還不忘祝大家周末愉快。

影片中的新郎用老婆的帳號現身留言。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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(中時電子報)