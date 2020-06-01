老翁皮夾內千元大鈔都被搶光，只剩百元鈔票。（程炳璋攝）

台南市北區成功路加油站附近，1日中午當街發生一起搶案，吳姓老翁坐電動車剛從醫院出來，吳姓搶匪假冒親友上前攀談，伸手進老翁口袋硬搜出皮夾，拿走大鈔1萬9000元再將皮夾歸還後逃逸，警方2小時內逮到吳嫌，贓款已被花到剩1000元。

62歲吳姓老翁不良於行，1日坐著電動車到衛福部台南醫院看病，他從後門出來左轉成功路，在加油站前遇到30歲的吳姓搶匪。

「我是阿龍的兒子，你認識我嗎？」吳嫌假冒親友上前假意攀談，吳翁正疑惑時，吳嫌已伸手進他的口袋，不顧吳翁阻止，拿出皮夾，拿走裡面18張千元超與2張500元鈔票。再將皮夾歸還後騎機車逃逸。

坐在電動車上的吳翁根本無力阻止年輕搶匪暴行，眼睜睜看著對方搶錢離去，當街周遭無路人可幫忙，只好拿手機自己打電話報警。

警方獲報展開追查，吳姓搶匪騎著朋友機車作案，以為神鬼不知，可惜百密必有一疏，他在4月初曾騎車發生車禍留下紀錄，被警方查到身分。

吳嫌得手贓款後，騎車繞回安南區，購買一支全新手機，再繞回中西區，疑似再準備作案，警方及時在協和街攔阻盤查，將他逮捕。

落網的吳嫌身上只剩1000多元，他辯稱有拿老翁皮夾，但沒拿錢就歸還，老翁指證歷歷，加上有話麵佐證，警方將他依照搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市最近頻頻發生鬧區當街槍擊、搶劫案件，警方接連查獲槍枝，宣誓打擊犯罪沒有假期的決心。

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(中時 )