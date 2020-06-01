台東縣成功鎮漁民，1日清晨在近海作業時，意外捕獲1尾長約3公尺的地震魚，雖然體並不大，但是最近1個月內，成功近海就捕獲了5尾大大小小的地震魚，數量罕見，加上最近地震頻傳，漁民也都異論紛紛，擔心真的是大地震的前兆。

繼5月19日成功鎮盧姓漁民一口氣捕獲2尾地震魚後，當地漁民這次捕獲的地震魚，體長逾3公尺，重約13台斤，長長扁扁的魚身，雖然體型較小，卻已經是當地近1個月捕獲的第5尾。

漁民和新港區漁會總幹事陳俊銘均表示，接連捕獲地震魚的情況真的比較少見，況且這種魚大都生長在深海地區，擔心是因為地殼有異變，才讓地震魚往近海靠近，加上最近地牛翻身頻繁，地方上都異論紛紛，擔心會有大地震發生。

地震魚學名為「勒氏皇帶魚」，俗名大帶魚或是龍宮使者，有人說地震魚吃起來口感軟爛水水的，並不好吃，不過也有人認為經過料理後的地震魚，吃起來像布丁；漁民說，地震魚一般售價不高，這尾以每公斤150元價格賣出。

(中時 )