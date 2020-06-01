高雄市長韓國瑜向行政院訴願委員會就市長罷免案提出訴願，行政院訴願會認為「事證明確，且無言詞辯論之必要」於5月28日以「無訴願理由」裁定駁回，並指若不服該駁回決定，得於決定書送達的次日起2個月內向台北高等行政法院提起行政訴訟。

行政院訴願會決定書今天在官網公告後，韓營委任律師、國民黨考紀會主委葉慶元表示，臺北高等行政法院先前駁回韓停止執行聲請的理由，在於認為韓應該要等待行政院訴願會的決定。如今行政院訴願會沒經過言詞辯論的程序，就草率地駁回訴願，證明臺北高等行政法院的看法明顯脫離現實，行政院訴願會無法公正地處理此一訴願案件。

韓營表示，當初行政院訴願會刻意拖延韓的訴願案，遲不開會，有行政怠惰問題，且早已料到訴願會不可能秉公處理，因此先向北高行聲請停止執行，如今看北高行與行政院訴願會的理由，根本「鬼打牆」，不過韓營日前已向最高行政法院提出抗告，現在就等最高行政法院處理。

(中時 )