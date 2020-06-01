創刊32年的《聯合晚報》今(1日)宣布將從2日起停刊，為媒體業投下一顆震撼彈。對此，台北市議員羅智強表示，雖然《聯合晚報》停刊了，但其精神仍以另一種存在著。

羅智強在臉書上PO文表示，聽到《聯合晚報》將要熄燈的消息，他回憶起在當發言人的那些年，該報是每天必讀的報紙。他也指出，該報32年來的客觀、專業、即時、公正，見證媒體的良心，也見證台灣一步一印得來不易的民主。羅智強也向聯晚致敬，「聯晚不死。只是以另一種精神，留在台灣的民主天空」。

網友們也回應，「雖然網路方便快速，但還是喜歡翻報紙的手感，跟喜愛翻書本一樣，不喜歡電子書。科技與時代的演變這也是沒辦法的事，報界的優良品牌！珍重」、「自立晚報先熄燈，從此黨外精神不在！希望不要又消失一個精神」、「講真話的愈來愈少，媒體被收買、被控制，真不好經營」、「致敬」。

(中時電子報)