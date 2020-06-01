美國總統川普就香港國安法對中國做出的回應不如原先預期嚴厲，周一日經225指數收漲0.84%，為22,062.39點，創下3個月新高。東證一部指數漲0.32%，收在1568.75點。

創業板Mothers指數收漲2.07%，盤中最高上漲2.8%，收在1002.79點，為2018年12月初以來首度突破千點大關。

這波漲勢主要由空頭回補買盤帶動。在北京當局通過香港國安法後，部分投資人原本擔心川普可能撤銷美中第一階段貿易協議，或立即終止香港享有的特殊優惠待遇。分析師表示，雖然後市仍有許多難關，但除非絕對必要，否則川普顯然不會想在大選前破壞市場行情。

首都東京今天展開第二階段解封，允許健身房與戲院重新開業，亦為日股帶來提振。

高度周期型的證券、金屬產品類股漲幅領先，分別收漲1.6%與1.3%。受上周五費城半導體指數大漲2.7%激勵，晶片股亦表現亮眼，Screen控股收漲4.7%，東京威力科創漲4.4%，愛德萬測試大漲5.8%。

(時報資訊)