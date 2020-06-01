陳淑芬／台中報導

中市王姓女子涉嫌在2018年6月間和盧姓男友，以「烤肉活動」掩護舉辦「台中沐夏烤肉啪、啪、啪」性愛派對，參加男客要繳3500元報名費，不少熟客報名尋芳，警方獲報到場逮捕8男2女，並查獲3男1女曾在場做愛。台中地院依妨害風化罪，判王女徒刑6月、盧男3月，均得易科罰金，可上訴。

王女在2018年6月間在社群網站臉書供人發布聯誼的社團，張貼1個月後要辦大型活動，費用每人新台幣3500元，先匯2000元到王女帳戶，得以私訊報名。王女找報名男子組「6／16台中沐夏烤肉啪、啪、啪」Line群組，說明活動地點在中市某汽旅，當天晚間6時進房、隔天中午退房，預計女生4至5人、男生20人參加。

警方獲報，當晚10時30分到場搜查，查獲主辦人王女及盧男外，還有8名男客、陳女及詹女在場，多名男女衣衫不整，並查扣王女等提供的18個保險套。

判決書指出，王女租用汽旅房間，涉嫌連繫陳姓女子，以3000元代價邀約參加性愛派對，媒介陳女與男客性交營利；盧男採買烤肉用品，並邀詹姓女子前來參加，當晚現場先烤肉，8名男客陸續到場。

多名男客指證，認知活動就是「烤肉」與「做愛」，還有多人坦承是熟客。有男客說，王女事前私下提醒「要記得戴套」、盧男則說「活動場的女生最大，嚴禁任何不尊重的情況發生，到時女生生氣不給碰，不能怪別人」；多名男客則證稱，女生很晚才來，王女指稱「有空可以先去洗澡」，暗示可以發生性行為；並有人指稱，因看到現場男客與在場女子性交，才跟進。

在場的陳女指稱，她參加過王女的活動2次，均曾與在場男子做愛。至於王女答應交付3500元費用，則先後辯稱是車馬費及減肥藥或交通費。

王女及盧男矢口否認涉及妨害風化，兩人辯稱，不知道參加派對男女會發生性行為，也未從中獲利，報名費3500元扣除掉房費、人頭費及烤肉食物等，還要掏腰包補貼；而活動名稱「啪、啪、啪」並非指「性行為」，也未支付陳女對價費用，指稱陳女與在場男子做愛是個人意願。

參加性愛派對的2女8男，均已依違反《社維法》裁罰，台中地院另依妨害風化罪判王女徒刑6月、得易科罰金；盧男徒刑3月，得易科罰金。

(中時 )