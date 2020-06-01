永豐銀行1日起推出網路申辦自然人特約商店QR Pay收單，首創全面數位化、一站式服務。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，政府大力推廣行動支付，2019年超過6,000個小規模營業商家申請適用相關租稅優惠、較2018年增加逾3倍，同時，主管機關亦推行自然人可成為信用卡收單特約商店等政策，永豐銀率先推出線上一站申辦收單。

吳建毅表示，永豐銀行對於個人創業店家若不具公司登記或營利事業登記者，只要能提供營業事實，即可透過網路、5分鐘完成申辦QR Pay收單，審核通過後，消費者就能以信用卡、Apple Pay或Google Pay付款消費，加速推廣行動支付、提升購物意願，為小商家帶來大商機。

永豐銀行表示，不具備營利事業登記的個人商戶，以往多受限於營業額較小、不符合佈建刷卡機成本等因素，傳統收單銀行往往不願受理自然人申請特約商店，但是，隨網路交易發達、多元支付工具興起，加上政策支持，包括個人商家、工作室或網路賣家等，現今都能與銀行合作，提供消費者刷卡服務。 為加速小微型或個人商家導入，永豐銀行表示，旗下推出「自然人特約商店」線上申辦，首創數位化一站式服務，申辦人只要能列舉營業事實，不用臨櫃申請，只要6個步驟就能輕鬆在手機或電腦上完成申辦作業；若需補繳文件，也能在線上直接完成。

永豐銀行表示，因應行動支付普及化，線上申辦自然人特約商店採QR Pay掃碼收款解決方案，店家不須額外安裝硬體設備，消費者也不用下載任何App，只要打開QR Code?掃描器，買賣雙方透過手機就能完成交易，店家結帳更便利，有助提高消費者購買意願與消費金額，為小規模店家帶來更大商機。

永豐銀行指出，即日起，上線申辦永豐自然人特約商店，前3,000戶成功申辦者可享前3個月0手續費優惠，優惠期過後，申辦店家只要選擇永豐銀行帳戶為信用卡收款約定撥款帳戶，亦能享有優於市場行情的手續費率1.99％。

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