虛驚一場？三商美邦人壽3月底是淨值比不到3％，是四家進入「警戒區」的壽險公司之一，但三商美邦人壽1日舉行首季法說會強調，4月底淨值已回升到3％以上，且淨值比是要看半年報及年報，目前並沒有違反任何規定。

同時三商美邦人壽亦公布其2019年底隱含價值（EV）達1,228億元，在調降投報率假設後，比前年底還增加2％左右，每股EV為51.8元，主要是去年三商美邦人壽稅後獲利53億元，且金融資產價值亦有增加89億多元。

三商美邦人壽總經理張鎮坤表示，在強化淨值，提升資本適足率（RBC）上，三商美邦人壽所訂的策略一直未變，長期策略就是針對資產負債結構調整，資產配置會朝可承受的風險，降低股票部位，增加固定收益部份，強化風險管理機制，提升停損的要求，減少人為判斷或情緒的問題，負債端則增加很多投資型保單，同時宣告利率上亦會謹守紀律。

張鎮坤也指出，市場波動的確會對壽險公司淨值及資本適足率造成問題，若有需要會作現金增資，且三商美邦人壽的「大股東非常支持」，只是經營必須強調資本運用效率、但有需要仍是會增加現金，對於尋找策略投資人或加入金控則一向抱持開放態度，但目前沒有積極在找或在談。

由於新冠肺炎及層出不窮的黑天鵝與灰犀牛，造成資本市場波動加據，三商美邦人壽亦表示，會強化透過其他綜合損益按公允價值（FVOCI）項下的債券操作，及股票投資亦會更靈活，三商美邦人壽投資長林大鈞表示，為了保護淨值，現階段對市場的「多空」會進行判斷，例如走空時會用反向工具來調節。

因為股債波動，三商壽3月底淨值由去年底361億元，減為328億元，減幅9％，淨值比由去年底3.46%下滑到2.77％，但因為金管會是看連續二期的半年度財報若低於3％，才會採取行動，三商美邦人壽只是3月的淨值低於3％，但4月已回升，目前並沒有違反相關規定，但其強調會積極控制股票等風險資產，進行即時停損，避免淨值波動度過大。

(工商 )