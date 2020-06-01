響應政府振興經濟政策，淘寶台灣今(1)日起推出年中慶「618超級買買節」，集結台灣各大在地熱門商品，最低下殺3折的超殺優惠，即日起至6月3日，購買活動商品消費不限金額享0元超取免運。讓消費者在支持本土品牌的同時也能顧荷包，成為振興經濟的「消費國家隊」。

支持台灣本地品牌的發展，淘寶台灣在「618超級買買節」開幕慶中，特別組成台灣品牌新「十」力聯盟，讓更多消費者以更優惠的價格，認識台灣本土原生的好商品。包含彩妝保養品牌Mdmmd明洞國際、不含香精刺激物的極簡科學保養品牌BFFECT、黛若詩琳，女性私密護理品牌Relove，自產自銷家具寢飾品牌班尼斯、夢之語，家電品牌TiDdi、iNO，廚具品牌Multee摩堤以及日用清潔品牌Naturo萊悠諾。

其中，由Multee摩堤推出的熱門話題商品-移動雙濾網抽油煙機，造型輕巧可愛，烹飪時不僅能吸煙濾油，成為小資族防疫在家下廚的必備良品，還可拆卸收納，便利省空間，今年5月中異軍突起，躍居平台10大熱搜品項之一。此外，即日起至6月3日，消費者購買Multee摩堤鑄鐵媽媽鍋(20cm)，不僅享有10年保固，搭配折扣碼與品類券下殺入手價只要$1,727元！

Multee 摩堤推出的「移動雙濾網抽油煙機」(圖片右上)，造型輕巧可愛，還可拆卸收納，今年5月中異軍突起，躍居平台10大熱搜品項之一。(淘寶台灣提供／黃慧雯台北傳真)

近期適逢梅雨潮濕悶熱的季節，不僅容易引發肌膚問題，洗衣更怕悶臭難除異味。根據淘寶台灣資料統計，隨著4月氣溫逐步上升，抗菌洗衣、涼感、女性私密護理等關鍵字搜尋量，相較第一季成長近53％，尤其以「涼感」居冠。因應夏天即將到來，淘寶台灣新「十」力聯盟裡的日用清潔品牌Naturo萊悠諾強打擁有「名媛洗衣聖品」之稱的香氛抗菌洗衣膠球，添加天然酵素長效抑菌，以茉莉、小蒼蘭和玫瑰等香氣為衣物做專屬調香師。而彩妝保養Mdmmd明洞國際則主推敏感肌膚也能使用的涼感抑菌衛生棉，不僅有3種涼度可挑選，涼感持久度更長達8小時，成近期熱銷商品之一。

淘寶台灣「618超級買買節」開幕首波優惠期間，美妝、3C、家具家居等熱銷爆品最低3折起，購買活動商品即可0元超取免運，每日上午10點及晚間8點，更大方發送$3,300元的高額折扣金，還有購滿$1,236元現折618元的5折限量優惠！此外，全站服飾鞋包類商品更下殺64折，只要消費滿$1,388元即可現折488元！疫後經濟振興期間，顧荷包聰明消費，上淘寶台灣享超低折扣！

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