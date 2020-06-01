兩會後，大陸多項經濟項目開始加快步調。大陸商務部近日就與國家開發銀行簽署《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升促進高質量發展合作備忘錄》，《備忘錄》強調，支持國家級經濟技術開發區優化產業布局、拓展城市功能、改善生態環境質量，提升發展質量和效益。

根據備忘錄內容，雙方將重點支持大陸國家級經濟開開發區舊區更新、工業區升級、國際合作園區建設、現代產業體系構建等方面工作，國家開發銀行未來3年將累計提供不低於人民幣1000億元的資金，支持國家級經開區優化投資環境、強化城市服務功能、提升新型城鎮化水平。

另外，根據備忘錄，2020年，按照大陸黨中央、國務院關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展的決策部署，國家開發銀行還將加大對國家級經濟開發區內外貿外資企業支持力度，穩定資金鍊，打通產業鏈，紓解外貿外資企業因疫情影響造成的流動性困難。

(旺報 )