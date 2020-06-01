中火燃煤火力全開，造成嚴重空汙、影響中部五百多萬民眾健康，國民黨議員呼籲台中人全力支持市府依法函送偵辦。（盧金足攝）

台電表示，中火2、3號機亦規畫為供電行列的一員，以確保全國穩定供電。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中火排空汙，民意不背書！台中市議會國民黨團1日下午出面抨擊中火又將火力全開，六月二日將在地方舉行台中電廠對2、3號機重啟的地方說明會，國民黨書記長陳政顯怒轟，與地方說明會，要火力全開？中央說「今年沒有缺電危機」，還要啟用機組，市府表示，如中火違法啟動第2號及第3號機組，市府將依法命其停工，如違法運作依《空汙法》函送偵辦，要求台電遵守法律規定。台電強調，2、3號機的啟動時機，台電評估燃煤機組啟動需較長的準備時間，將依照未來供電情勢需要，盡早規劃準備，以因應全民夏季用電需求。

市議員吳瓊華、李中表示，中火如違法發電，質疑未拿到操作許證，危害市民健康，經濟部和台電說不會缺電，其他縣市還有新增發電量，中火啟用機組有這麼急嗎？為何雲林兩部老舊機組可除役，有必要這樣欺負台中人？

「為重啟中火做準備？」市議員黃健豪說，憑什麼要重啟火力發電廠，不是和地方說明會可以解決，台中市民、全國民眾不能接受，市議員陳本添說，連日來台中出現藍天白雲，不容中火空汙；市議員冉齡軒表示，中部居民六百萬人，只開說明會就能說服大家？難道全民健康被漠視。

市議員張瀞分指出，台中市要這麼可憐，政策反覆無常，呼吸基本條件被破壞，百姓過不舒服日子。

市議員黃馨慧指出，市政府已將中火2、3號機撤照並停機，若台電未依行政程序，再度指揮中火燃煤火力全開，造成嚴重空汙、影響中部五百多萬民眾健康，請台中人全力支持市府依法函送偵辦。

她呼籲蔡英文政府、執政不要「川普化」，用政治考量介入中火重啟機組，犧牲台中人健康，行政不合理也不合法，將導致政府失去誠信、引發民眾不信任。

議員表示好不容易疫情趨緩，地方政府忙著紓困振興，中央又要讓台電偷偷摸摸開公聽會，找一些暗樁讚聲，燃煤機組就要火力全開嗎？！台中人絕對不允許！

市府強調，中火第2號及第3號機組的操作許可證已廢止，在重新取得許可證前，依法不得啟動運轉。台電在5月22日召開股東常會時表示，到明年夏天都供電無虞，台灣近期也不缺電，因此，目前毫無理由重啟中火第2號及第3號機組。如中火違法啟動第2號及第3號機組，市府將依法命其停工，若中火仍違法運作，則依《空汙法》函送偵辦，要求台電遵守法律規定。

針對外界關切台中電廠將針對2、3號機重啟召開地方說明會，台電表示，台中電廠因應地方民意代表及在地鄉親訴求，6月2日上午10點於龍井區麗水里福順宮餐廳前籃球場，舉行說明會向鄉親說明台中電廠運轉規劃、減煤減排成效，以及地方回饋事宜。

對於兩部機組是否要重啟，台電說明，近來全台各地溫度明顯攀升，夏季用電尖峰即將來臨，同時疫情進入減緩期，工商活動逐漸恢復，台商也陸續回流，整體用電量逐步隨之飆高，台電大修與停機維護的機組已按計畫陸續歸隊因應用電尖峰，而中火2、3號機亦規畫為供電行列的一員，以確保全國穩定供電。

同時增加電力調度彈性以及因應緊急狀態的能力。至於中火2、3號機的啟動時機，台電評估燃煤機組啟動需較長的準備時間，將依照未來供電情勢需要，盡早規畫準備，以因應全民夏季用電需求。

(中時 )