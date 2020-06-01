大陸國家主席習近平近日對海南自由貿易港建設作出重要指示，他指出在海南建設自由貿易港，是黨中央著眼於國內國際兩個大局，為推動中國特色社會主義創新發展作出的一個重大戰略決策，是中國新時代改革開放進程中的一件大事。

他續稱，要堅持對接國際高水平經貿規則，促進生產要素自由便利流動，高質量高標準建設自由貿易港。要把制度集成創新擺在突出位置，解放思想、大膽創新，成熟一項推出一項，行穩致遠。

習近平強調，海南省要認真貫徹黨中央決策部署，把準方向、敢於擔當、主動作為，抓緊落實政策早期安排，以釘釘子精神務實自由貿易港建設基礎。中央和國家有關部門要從大局出發，支持海南大膽改革創新，推動海南自由貿易港建設不斷取得新成效。

海南自由貿易港的實施範圍為海南島全島，到2025年將初步建立以貿易自由便利，和投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體系，到2035年成為中國開放型經濟新高地，到本世紀中葉全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港。

(工商 )