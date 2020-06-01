2020年天貓618折扣活動1日零時起跑，僅5小時，iPhone在天貓的成交額超過人民幣（下同）5億元，創下有史以來最快紀錄。

根據蘋果2020第二財季財報顯示，iPhone全球營收貢獻率約為50％，因此折算下來，iPhone系列產品在中國市場每天的銷售額約為3.8億元。618當日前五小時數據已經超過iPhone在中國市場1天的成交額。

據悉，迄今為止，蘋果僅在官網與天貓Apple 官方旗艦店直銷行貨。蘋果官方參加天貓618成為2020年618的標誌性事件。

5月29日，蘋果宣布首次以官方形式參加天貓618折扣活動，天貓Apple官方旗艦店內iPhone11 等全線產品支持跨店滿減（每滿300元減40元）並提供150元會場優惠券，iPhone 11全系列、iPhone XR等產品最高直降幅度達1,830元，新品iPhone SE全球首降，官方優惠200元至3,099元且支持12期分期免息。再加上平台補貼，蘋果全系產品在天貓達到全球官網最低價。

(工商 )