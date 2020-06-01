夏普株式會社會長兼社長戴正吳1日以要將帶領夏普專注拓展日本以外的國際市場為由，辭去富鉅科技股份有限公司法人代表一職，新任董事席次將由即日起由教授劉憶如接手，戴正吳則專心擦亮日本夏普這張金字招牌。

出任夏普株式會社會長兼社長戴正吳日前才宣布預計在2020年度中實施液晶面板、相機模組事業的分拆作業，目的是希望重新擦亮夏普的招牌，讓他在全球閃亮，並強調轉換為「品牌企業」是公司基本方針的一環。

才剛宣布要帶領日本夏普轉型的戴正吳現全心全意貫注在日本夏普上，1日驚傳連鴻海董事席次也辭去，辭去鴻海董事的理由係為了帶領夏普專注拓展日本以外的國際市場。

戴正吳原以富鉅科技股份有限公司法人代表出任鴻海董事，在辭去富鉅科技股份有限公司法人代表一職後，鴻海董事席次也從而自然解任，新的董事席次即日起即由劉憶如接任，由於原董事任期係由民國108年7月1日起算至民國111年6月30日止，尚有二年任期將由新人接替。

新接任鴻海董事的劉憶如學經歷十分豐富，曾出任財政部部長、行政院經濟建設委員會主任委員、立法院第五屆及第六屆立法委員、香港政府經濟發展委員會委員、中信金首席顧問、日本大和總研全球首席顧問、NYSE上市公司Taiwan Fund董事、臺灣證券交易所董事、國立臺灣大學財務金融系教授、系主任、暨研究所所長、長期任教於全球多所大學，包括美國紐約市立大學、澳洲國立大學、香港中文大學、北京清華大學、南京大學現職：香港北威國際集團董事總經理、美國亞洲協會（Asia Society）國際事務委員會委員、國立臺灣大學財務金融系兼任教授、中華民國全國工業總會最高顧問、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問。

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