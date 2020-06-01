TBC台灣寬頻1日正式推出「t.Gateway 4K安卓機上盒」，找來了Kudelski集團旗下的內容保護和多螢幕電視解決方案供應商NAGRA設計頻道內容保護機制，搭配瑞昱半導體（2379）研發生產的晶片，透過鴻海在軟硬體整合開發設計的製造能力，組成「機上盒國際隊」。 隨著看電視的收視行為改變，OTT線上隨選影音愈來愈普及。TBC表示，該公司將提供收視戶使用「t.Gateway 4K安卓機上盒」，整合超過200個頻道的數位有線電視，還能看合法下載的線上影音，搭配藍牙語音遙控器，透過智慧語音搜尋就能挑出想看的節目和電影，看電視用說的也通。

TBC強調，「t.Gateway 4K安卓機上盒」，通過Android TV認證，搭載YouTube及Google Play等服務，這種開放式平台也打破民眾讓對有線電視封閉式的刻板印象，習慣稱呼的「第四台」不是只有四台，也能看更多Google Play上合法下載的OTT。

目前TBC已與多家OTT業者合作，包括HBO GO、遠傳friDay影音、LiTV和myVideo，同時也正積極和KKTV、KKBOX、CATCHPLAY…等等其他多元的OTT洽談合作。

TBC表示，t.Gateway機上盒支援4K 超高畫質影像輸出，目前TBC的收視戶已經可以收看兩個4K頻道「狼谷育樂台」和「MOMO綜合台」。另外，TBC五家系統共同製作的「樂視台」也提供許多4K拍攝製作的節目，近期線上影音亦推出4K畫質的電影影集。

由於「t.Gateway 4K安卓機上盒」內建Google 語音搜尋，只要一指神功按下藍芽遙控器上的語音助理鍵，用說的就可輕鬆搜尋出內容，讓阿公阿嬤爺爺奶奶都可輕鬆使用。

另一個內建的Chromecast功能，透過TBC光直達免費建置的WiFi環境，就可以把手機畫面分享投放到電視大螢幕上，無論是與家人一起分享自己拍攝的影片、照片，還可以一起瀏覽網頁，和手機上的遊戲，透過大螢幕一同歡樂。

TBC執行長陳振珉表示，行動裝置的普及，使用者年齡不再侷限在青壯年，中小學生和銀髮族的滲透率也相當高，TBC希望透過和OTT供應商的合作，提供多元化的內容吸引不同的年輕族群，連接TBC光直達光纖到府高速上網，透過t.Gateway 4K安卓機上盒收看電視，讓t.Gateway不僅如英文字面的意思，是家中數位設備的閘道，也取台語的諧音全家來做伙的『家伙』，有家人回家後，團聚在電視機前共享歡樂時光的意含。

針對t.Gateway 4K安卓機上盒上市，TBC祭出新申辦120M（含）以上t.Gateway 影音旗艦專案或 t.Gateway 影音達人專案，可享有t.Gateway機上盒與及藍牙語音遙控器，再送1,000元禮券，以及LiTV 隨選頻道24 個月免費收視 (價值2,376元)，換算下來，1Gbps專案價每天不到30元。

(工商 )