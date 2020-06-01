中租企業旗下中租投顧2007年成立「中租基金交易平台」，繼今年推出全平台基金申購0手續費優惠，4月推出定期定額天天扣款、單筆預約申購2項新功能後，宣布再推出「當天開戶 當天下單」的線上開戶機制，以強化開戶便利性，使基金投資可更靈活。

「中租基金交易平台」為國內投顧業首家獲金管會核准銷售基金的電子交易平台，秉持成為「全民基金平台」的經營理念，除引進多家知名境外基金品牌，亦提供申購折扣優惠、並致力開創交易新功能，讓投資人可降低交易成本，自在挑選適合自己的投資標的。

中租投顧4月推出「定期定額天天扣款」、「單筆預約申購」2項新功能後，為強化開戶便利性，隨即開發「當天開戶 當天下單」的線上開戶機制，投資人可選擇以晶片金融卡或網路銀行等方式，透過線上操作即可快速完成開戶，免除過去紙本開戶郵寄時間。

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，近期股市自低點快速回漲，除了回應全球央行的大寬鬆行動，可能也是開始對過度悲觀的氛圍作出矯正。在全球悲觀預期還未散去之前，建議投資人跟上市場多頭步伐，開始定期定額紀律投資，把握長期財富成長機會。

中租基金交際平台「當天開戶 當天下單」功能已於5月下旬上線，即日起至年底推出線上開戶優惠活動。蘇皓毅表示，基金平台已成為國人投資基金的主流管道之一，投資人在選擇基金平台時，除了考量基金選擇的豐富性，不妨多評估交易成本及服務便利性。

(時報資訊)