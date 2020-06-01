儘管南韓最新公布的貿易與製造業數據低迷不振，但投資人看好政府推動第三次追加預算將帶動經濟迅速復甦，以及對美中緊張局勢的擔憂緩解，周一南韓KOSPI指數收漲1.75%，為2,065.08點，創下3月5日來新高。

外資今日買超韓股1103億韓元，機構投資人買超3263億韓元，散戶將近來獲利落袋，今日賣超4474億韓元。

在北京通過香港國安法後，美國總統川普對中國做出的回應不如原先預期嚴厲，為市場信心帶來提振。

南韓總統文在寅證實政府將推動今年來的第三次追加預算，並表示新一輪追加預算將創下南韓史上最大規模記錄。如果計畫成真，這將是南韓超過50年來首次提出第三次追加預算。

大型股普遍走高，領頭羊三星電子收漲0.99%，SK海力士漲2.58%，現代汽車漲2.04%，起亞汽車漲逾1%。韓元終場大漲1.10%，收在1,225.0兌一美元。

(時報資訊)