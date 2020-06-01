喧騰一時的友訊(2332)臨時股東會今日落幕，市場派壓倒性勝利，也隨即推舉李中旺出任友訊董事長，惟其後李中旺與兩位獨立董事依舊慘被賞「閉門羹」，顯示公司派儘管今臨股會吃下敗仗，卻無意就範，雙方關係持續僵持，李中旺期望，希望「事件平和落幕、將重心回歸公司經營」，此一席話也似乎道盡了所有小股東的心聲，持續延燒的經營權之爭，對於公司帶來的只有無止盡的消磨，也讓「友訊D-Link」這塊曾經響亮國際的網通品牌持續向下沉淪。

友訊今日臨時股東會通過解任5位董事，且在臨股會結束後隨即也召開簡單董事會，推舉李中旺為董事長，惟其後李中旺和兩位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳也前往友訊位於內湖的總部，但依舊被拒於門外，現身擋駕的為胡雪長子高宏毅、其也列臨股會遭解任的董事之一，導致雙方人馬一度僵持在友訊總部，友訊公司派主張「一切依法辦理、登記完成之後再依法進行」，隨即李中旺也發表簡短聲明。

李中旺表示，友訊臨時股東會尊重股東意見，今天會議絕大多數股東同意決議解任5位董事，臨股會結束後隨即也召開簡單董事會，自己獲任董事長，另外，今日也會到經濟部商務司進行董事變更登記，「懇請」主管機關給適當協助，讓該事件順利完成，可以讓事件平和落幕，讓友訊回歸公司經營，另外也希望6月15日股東會可以平和舉行，進行董事全面改選。

友訊2位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳在5月5日友訊董事會中閃電遭到拔除獨立董事一職，但日前法會宣判，2位獨立董事仍具資格，故今日臨時股東會順利召開。

獨立董事馮忠鵬今一同前往友訊公司再度遭賞閉門羹，對此他也直批，友訊公司派當初5月5日解任獨董時說解任就解任，被冠上莫須有罪名， 現在臨股會通過解任5位董事，卻這樣百般刁難、股東的利益到底在不在心理，此舉看在小股東眼力情何以堪，最後他也重砲轟擊，「經營者必須把所有股東利益放在心上，否則就是不適任」!

友訊經營權之爭由有鋼鐵梟雄之稱的台鋼結合兩位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳的市場派獲得壓倒性的勝利，台鋼集團董事長王炯棻今被問到對於15日的股東會全面股東改選，有信心拿下幾席以及該如何布局，王炯棻回應，「不能說的秘密」。

另外，今日臨時股東會，代表公司派、原先董事長胡雪也低調出席，其面對詢問總是以文件遮臉，不發一語。

面對友訊15日的股東例行會，儘管目前風向看來市場派佔上風，可望拿下9席董事中較多席次的董事職位，但依照過去兩派交鋒經驗來看，不到最後一刻確實不知道事件該如何發展，公司派的「韌性」恐也不會輕易就範。

友訊經營權已經從4月延燒至今，只盼未來隨著經營權之爭的塵埃落定，可以讓友訊一步步走回過往的光榮時代，畢竟品牌的建立需要10年、甚至20年的悉心打造，但只要一個閃失恐也就此一蹶不振。

(時報資訊)