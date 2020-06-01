高雄市長韓國瑜今主持防疫會議，強調防疫不會鬆懈。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（1）日主持第23次新冠疫情防疫會議，原本擬定7月14日後開放高中職以下校園，提早到6月13日起開放平、假日戶外場地，讓民眾可以入內運動。另外，針對遠洋移工返台居家檢疫，最高峰約有1600多人，市府也擴充到2500多床，量能足夠因應。

韓國瑜表示，從大年初一一眨眼到現在4個多月，感謝辛苦的醫師、藥師，以及663家社區藥局投入販售實名制口罩，今早特地前往藥局頒發感謝狀。

韓國瑜提到，疫情之後，紓困接踵而來，是一個重大的挑戰，他要求所有經發局等相關局處，盡全力幫助高雄經濟找回活力及買氣，盡量繁榮經濟。

韓國瑜也表示，隨著漁船移工估計有4500人會返港，因此防疫顯然沒有假日，一刻都不能放鬆。其他問題包括登革熱防治、平安演習等，都會抓得非常得緊。

教育局長吳榕峯指出，高中職以下學校校園，原本暫停對外開放至7月14日，也就是學期結束為止，但基於教育部在5月20日函釋各級學校可開放辦理畢業典禮，不受室內100人、室外500人的限制，另考量民眾習慣以校園為運動場所，因此確定配合畢業典禮期程開放。

吳榕峯表示，6月13日起開放平、假日下課後的戶外場地，至少有一個晚上的時間可以沉澱，第二天早上還有時間去打掃廁所。另外，7月15日也就是學期結束，暑假開始開放室內場域及早上非上課時間的室外場地，後續會再根據中央疫情中心發布最新的疫情狀況，做彈性調整。￼

(中時 )