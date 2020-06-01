這次SBL第18季領隊會議有夠迅速確實，僅進行90分鐘就告結束，會中確定取消原本謠傳的「不參加SBL選秀就球監1年」提案，也不採用新上路的滾動式積分賽制，第18季開打日期暫定12月5日，今年選秀則是訂在7月15日。

先前謠傳前次領隊會議差點通過只要大專或海外球員，選擇不參加SBL選秀，而是先行加盟其他聯賽球隊，假如日後想回SBL打球，就必須先接受1年球監的「惡令」，卻在1日的領隊會議完全翻盤，所謂的「曾祥鈞條款」直接消失。

「自從新聞出來後，媒體給了不小壓力，所以現在這個禁賽1年提案宣告取消，日後大專球員未參加SBL選秀，直接先打其他聯賽，想打SBL仍須參加選秀才行，」中華籃協秘書長李一中表示，「反正不管什麼人，想打SBL就要選秀。」

至於原本制訂全新的滾動式積分賽制，最後經過現場5隊投票表決，確定以3比2的票數不予採用，李一中說：「現在就是打10個循環，按照積分制決定排名，季後賽首輪進行第1對第4、第2對第3的5戰3勝賽制，不帶1勝進行。」

針對中華隊國手保障薪資條款，也在1日會上進行表決通過，決定入選FIBA正式國際賽(世界盃與亞洲盃)及亞運12人名單，均保障年薪120萬元，可是入選世界盃或亞洲盃資格賽的國手，必須要在同一階段兩戰都有登錄且上場才算。

李一中強調，目前暫定新球季12月5日開打，原因是仍看場館檔期而定，行銷單位也在會中進行SBL新球季宣傳計畫簡報，將把接下來每個月分作不同區塊經營，像是10月紛找中華白一起進行的盃賽計畫，也做了初步的評估與計畫。

(中時 )