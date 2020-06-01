厚厚一本保單平時根本不會看，藏來藏去最後找不到。壽險業近年開始推動電子保單，國泰人壽1日表示，從2019年7月推動電子保單，保戶使用率達96％，到今年4月已省下2千萬張紙，為再進一步強化，即日起推出限時寶可夢電子保單，讓保單也走可愛風。

國壽與寶可夢公司攜手設計四款可愛寶可夢電子保單，分別為壽險（福氣平安款）、傷害與醫療險（健康滿分款）、年金險（財富達人款） 、旅平險（就要出遊款），即在雙方何作期間，只要投保相關的險種，即可選寶可夢作保單封面。

壽險保單動輒數十張、上百張，多則400多張紙，厚厚一大本，但其實保戶會看的、用得上的不多，壽險業近年推動電子保單，即保戶投保後，用手機或電子信箱即可收取保單，易於保存及尋找，未來也可匯整成保單存摺。

國壽表示其從2019年7月起，就率先實行新契約全面採用電子保單取代紙本保單，保戶投保時只需填寫手機或Email，就能收取電子保單。累計到2020年4月，電子保單使用率已超過96％，節省約2,000萬張用紙，其節省的用量約有5座台北101大樓的高度。

(工商 )