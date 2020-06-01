中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥1日表示，有關國際旅客來台中轉（轉機、不入境），已請民航局、桃園機場公司規劃入境與轉機客動線分流方案。航空業者透露，目前所獲消息，預計本月7日可以恢復劃中轉業務，估計以中國大陸與菲律賓旅客為主，越南還未允許國際線旅客入境。

桃園機場去年一年轉機客多達329,082人次，佔總旅客人數4,868萬人次的6.76％，由於中國大陸目前對於航空業還在實施五個一政策，每家航空公司只能選飛大陸一個點，每點一周只能飛一班，因此從歐美返回中國大陸機位嚴重不足，尤其是美國部分，如果我國恢復中轉業務，估計將可讓歐美與兩岸航線客量大幅增加。

過去美國線轉機客約有八成是轉往越南與菲律賓，不過現在越南還不開放國際航線旅客入境，越南滯留國外旅客都還是以包機形式運送，因此上周（29）才會有首班撤僑包機來台，不過航空業界透露，台越雙方已在協商相互放寬境管措施，能不能包括轉機客有待觀察。

陳宗彥表示，過去國際旅客來台轉機，在機場都會和要入境的旅客混雜在一起，考量當前入境旅客較少，上周指揮中心已經與民航局、桃機公司開會過，並請他們回頭規劃入境者、轉機者的動線分流方案，若是本周就提給指揮中心，隨即就可以請航空公司開始規劃中轉的業務申請。

(工商 )