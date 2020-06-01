國際美元走弱，台股大漲收復「萬一」，且外資匯入買超台股，帶動新台幣開高走高，直接衝破30元大關，盤中一度勁揚達1.77角，尾盤升幅趨於收斂後，終場收在29.952元兌1美元，升值8分，台北外匯經紀公司成交量12.38億美元。

外匯交易員指出，美國總統川普針對港版國安法通過，提出對大陸的制裁，市場認為是雷聲大雨點小，加上美國國內爆發種族衝突事件，國際美元應聲走跌，主要亞幣紛紛反彈。且外資匯入買超台股145億元，加上出口商拋匯，新台幣在多股力道推動下漲勢凌厲，但除進口商照例順勢撿便宜買匯，尾盤老大（央行）也進場調節，升幅趨於收斂，終究是站上2字頭。

外匯交易員認為，國際諸多不確定因素持續發展中，包括肺炎疫情緩和，多國逐步解封並恢復經濟活動，中美間衝突未定，還有美國種族事件等，金融市場波動仍難免，外資進出動向變數未除，短線新台幣預料應是區間整理格局居多。

(工商 )