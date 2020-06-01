美國「佛洛伊德之死」引發的示威不僅蔓延全國，還擴大到英國、德國、加拿大及伊朗等地。英國倫敦5月31日連續第2日爆發聲援美國示威的遊行活動，數千名示威民眾在倫敦中部抗議警方對黑人的暴力行為，期間遭警方逮捕23人。德國柏林同日也有數百名示威者遊行至美國大使館，支持美國的示威。

倫敦的示威者高呼「無正義、無和平」、「還要有多少（類似案件）？」、「從我們的脖子上拿開你的膝蓋」等口號，他們在特拉法加廣場（Trafalgar Square）集合，延路遊行至美國大使館，大批警方包圍大使館，防止民眾攻擊。遊行期間部分示威者走出路線外，造成部分路段交通受阻。示威民眾也在當地時間下午1時下跪，向遭到美國白人警察暴力對待致死的佛洛伊德致意。

警方表示，示威期間拘捕了多名年齡介於17至25歲人士，他們涉嫌持攻擊性武器、襲警、阻塞車道、違反新冠肺炎抗疫措施等。

參與遊行的南亞裔美籍女子馬奧蒂（Nina Mahonty）表示，她住在倫敦6年，見到美國燃燒，內心相當掙扎，遠在他鄉卻無法做甚麼，出來參加遊行是最好的選擇。她了解疫情尚未完全緩解，但就算新冠病毒不奪取黑人的性命，警察也會。另有示威者直指，真正的病毒就「是種族主義」。

倫敦市長形容，佛洛伊德之死不僅點燃了美國的怒火，而是全球怒火。他強調，會極度認真看待所有倫敦警方使用過度武力的指控。

(中時 )