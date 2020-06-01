南投縣信義鄉卡社溪上游1個多月前發現1具男屍！一名山友到七彩湖、六順山攀登時，驚見卡涉溪畔有1具全身已具腐爛的男子屍體，警消費時一個月將屍骨載運下山，經比對指紋與DNA，竟然發現與國及失聯人口都無符合資料，警方懷疑有可能是外籍山老鼠潛入山區盜伐時意外墜谷，目前仍等待有民眾前來指認遺體。

據卡涉溪是濁水溪源頭之一，位在中央山脈深處，海拔約2000多公尺，未具備足夠登山經驗者，通常難以靠近及探索到此秘境。但該處山區林木向來是山老鼠覬覦對象，檢警檢視屍骨，發現男屍僅身著「牛仔褲」，與球鞋，且死者研判死亡超過2個月，懷疑死者並非登山客，不排除是盜伐的山老鼠或逃逸外勞。

由於死者被發現地點位處丹大林區，步行根本難以到達，當初警消及山青甚至空勤總隊，透過陸空方式前往，但卻始終受阻懸崖峭壁，一個多月來多次無功而返。直到在鄰近山區發現一處平坦地後，才載運警消前往將遺體運運回，未料至今遺體被冰存在殯儀館內，卻無人認領，經比對生物跡證也無法查出身分。

(中時電子報)