竹北高中校長陳瑞榮具有咖啡達人美名，1日的選修課「美味實驗室」，他親自上陣教學，分享咖啡知識及實作。（莊旻靜攝）

竹北高中校長陳瑞榮具有咖啡達人美名，1日的選修課「美味實驗室」，他親自上陣教學，分享咖啡知識及實作。（莊旻靜攝）

新竹縣國立竹北高中與湖口、六家高中等校具有跨校多元選修課「美味實驗室」，竹北高中校長陳瑞榮本身是咖啡達人，1日也現身課堂，示範如何手沖咖啡、品嘗，普及咖啡知識，甚至還拍攝教學影片，教學十分用心。

陳瑞榮表示，開設選修課的課程如果要豐富，學校的量體、班級數也要夠大，因此對於班級數較少的學校則較為吃虧，因此這學期透過新竹縣政府教育處長楊郡慈、縣議員邱靖雅等人協助，推動跨校選修，讓新竹縣溪北地區的3所學校學生一起上課，使選修課程更加多元。

陳瑞榮採取學思達教學設計方式，讓課程更為生動，也增加許多互動、討論空間，他與家政科教師黃璿芳共同備課多時，關於「咖啡」這門學問，以深入淺出的方式，使上課學生更加有參與感。

這堂跨校選修的「美味實驗室」內容豐富，從食物分類、用品減塑、實驗實作均有，陳瑞榮喜好咖啡，也是咖啡達人，親自上陣講解咖啡的美味要點，例如一杯健康好咖啡，即要符合單品、新鮮、淺培、現磨等原則，手沖則細到講解咖啡的顆粒大小、粉水比等，親自示範手沖好咖啡。

陳瑞榮除了擅長咖啡，也具有街頭藝人、國家級的茶葉製作技術士證照，極具才學，竹北高中近日也將鋼琴放置大廳，提供全校師生在課餘時間彈奏，期望感染及培養學生的多元能力及品味。

(中時 )