英國首相強森和川普可能在下月舉行的七國集團峰會上見面。拋棄華為可以幫助英國確保和美國達成脫歐後的貿易協議，但同時也會使英中關係更加棘手。

華為警告這將帶來一系列後果。華為副總裁張國威（Victor Zhang）告訴BBC：「更多的供應商意味著更多競爭、創新和更好的網路可靠性，這對確保消費者能夠獲得最佳技術至關重要。」

他補充說：「排除華為將嚴重拖延5G建設，也會使英國經濟遭受高達70億英鎊損失。」他引用了代表英國網路運營商的貿易組織英國移動（Mobile UK）去年發表的一項研究。

移動服務供應商擔心，當前版本的5G網路將依賴於以往的4G設備供應商，在現有的4G設備中插入新裝置。

新聞網站ThinkBroadband主編安德魯·弗格森（Andrew Ferguson）解釋說：「安裝額外的天線時，許多4G都可以通過升級軟體實現5G。」

他補充說，即使華為禁令僅限於技術升級，（英國）基站網路仍需淘汰並替換一些舊基礎設施。

撰寫英國移動（Mobile UK）報告的咨詢公司「Assembly」的馬修·豪威特（Matthew Howett）補充說：「這不僅對運營商來說非常昂貴，而且過程將耗時很長，他們需要對所有站點進行更改。」

「華為一直創新能力很強，不斷提供最小最輕的5G設備，這意味著運營商有時可以僅用櫻桃採摘機將其掛接到現有的巨大的桅桿基礎設施上。其他供應商的設備則更笨重，這意味著在取得規劃許可和封路方面的要求更多。」

華為的主要5G競爭對手是諾基亞和愛立信這兩家歐洲公司。英國移動運營商稱，從三個供應商中選擇，有助於謀求低價。在許多情況下，他們希望混用兩家供應商。如果其中一家出現技術問題，他們可以靠另一家提供服務。

華為去年委託進行的一項研究聲稱，排除華為，由於競爭減少，將使一國的5G投資成本增加8％至29％。而且如果移動運營商不得不花更多的錢，這意味著消費者的賬單也會增加。

但一位反對華為的英國國會議員表示，還有更多重要的因素需要考慮。

英國外交事務委員會鮑勃·塞利（Bob Seely）告訴BBC：「這其中的因素還包括自由和公平的競爭，安全要素，數據隱私，以及地緣政治影響力因素和大陸的影響力要考慮。原則上，通信網路中不應存在高風險的供應商。」

華為否認使用大陸國家補貼來削弱競爭對手，並表示永遠不會代表大陸從事間諜活動或以其他方式故意損害客戶利益。

英國監管機構通訊管理局（Ofcom）稱，在為住宅、辦公室和其它建築直接提供的超快全光纖市場中，華為目前約占44％的份額。

英國電信（BT）的Openreach部門旨在通過使用諾基亞和美國亞強森（Adtran）公司提供的更多套件，使其達到35％的政府目標。

但這避開了一個事實，即另一種設置的光纖信號僅能到達路邊機櫃，而最後的鏈接由銅基提供。而涉及的成千上萬的路邊機櫃都是華為的。

弗格森表示：「它們直接連接網路的核心。除非有人要為此投入數十億英鎊，和做這項工作的所有人力，否則更換這些產品完全不可能。」

儘管華為的反對者希望它完全消失，但他們承認這在短期內是不切實際的。但塞利建議，在「有的換」的情況下，應將路邊的機櫃和同類產品都換掉。

幾乎每人都同意的一件事是，在經濟不確定性時期，這個問題需要被一勞永逸地解決。

豪威特說：「這些採購決定可能要花18個月到兩年的時間才能完成，此外要花更多的時間才能滿足需求。因此，這不僅僅是一夜之間決定不用華為的問題。解決這一問題需要花上很多年。」

(中時電子報)