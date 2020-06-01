針對川普宣布啟動取消香港特殊待遇政策的程式，終止部分中國學生、學者入境美國，調查陸企在美上市的不同做法等，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，美方領導人對中方的指責完全罔顧事實，其宣佈的措施嚴重干涉中國內政，中方堅決反對。美方干涉香港的國家安全立法，完全違背國際法和國際關係基本準則，也是註定要失敗的。

在大陸外交部例行記者會上，有媒體詢問稱，日前美國總統川普發表講話，就香港國家安全立法、新冠肺炎疫情、經貿等問題對中國無端指責，宣佈啟動取消香港特殊待遇政策的程式，終止部分中國學生、學者入境美國，調查中國公司在美上市的不同做法等。中方對此有何評論？

趙立堅表示，美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣佈的措施嚴重干涉中國內政，破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對。

趙立堅說，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中國全國人大就建立香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制作出決定，系全國人大行使憲法賦予的權力。任何外國對此都無權干涉，也不應干涉。

趙立堅強調，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，美方對香港國家安全立法橫加干涉，完全違背國際法和國際關係基本準則，是註定要失敗的。

趙立堅指出，中美經貿和教育領域合作的本質是互利共贏。一個時期以來，美方泛化國家安全概念，以莫須有的理由惡意打壓中國企業。現在又威脅調查在美上市的中國企業，並出台措施限制中國留學人員赴美簽證。上述做法嚴重違背市場競爭原則，完全違背中美兩國人民開展友好交流的願望。必將進一步損害中美經貿關係和兩國關係的社會基礎。

新冠肺炎疫情是人類面臨的共同挑戰，但美方仍在無端指責中國和世衛組織，企圖借此轉移美公眾視線，掩蓋自己抗疫不力的真相。這種做法很不道德，也欺騙不了世人。中美合則兩利，鬥則俱傷，中方將堅定捍衛自身主權安全、發展利益。美方任何損害中方利益的言行，都將遭到中方堅決回擊。中方敦促美方立即糾正錯誤，摒棄冷戰思維和意識形態偏見。慎重妥善處理有關問題，不要在錯誤的道路上越走越遠。

(中時電子報)