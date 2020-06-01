衛福部長陳時中偕「防疫五月天」，於上月31日造訪台南頑皮世界。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

衛福部長陳時中上月30日偕「防疫五月天」團隊南下，造訪台南安平、國華街、奇美博物館、頑皮世界等景點，示範「防疫新生活運動」。今日（6／1）觀光成績單出爐，台南市政府觀光旅遊局統計，上周末各旅宿業者住房率達8、9成，甚至滿房；而曾列國家級警示熱點的關子嶺風景區，上周日（5／31）遊客也成長至約4100人次，遠超過清明連假時的單日2800人次。

南市觀旅局指出，包括：台糖長榮酒店、香格里拉台南遠東國際大飯店、煙波大飯店、晶英酒店、維悅酒店、大億麗緻酒店，與陳時中下榻的大員皇冠假日酒店等，上周末住房率皆達9成以上、甚至滿房，顯示阿中部長效應發威。

至於清明連假期間，遭列為國家級警示熱點的關子嶺風景區，周六遊客2700多人次，周日成長至4100多人次，超過清明連假平均每日約2800人次；而也曾遭細胞簡訊「警告」的虎頭埤風景區，周六則約2000人次，周日成長至4300多人次，較清明連假增加約1700人次，成長幅度大。

其他陳時中的踩點行程，包括：國華街、安平老街、頑皮世界野生動物園、奇美博物館，造訪人次也都較清明連假成長5至8成，觀光人潮明顯回流。

觀旅局長郭貞慧指出，隨防疫新生活運動逐步啟動，鼓勵大家來台南安心旅遊，未來也將推出更多配套活動宣傳，打造台南成為觀光首選都市。

(中時 )