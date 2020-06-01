振興券該怎麼用？商總調查旗下會員廠商發現，不管是餐飲、批發零售、觀光旅館、交通運輸等各行各業，幾乎一面倒的指出，發現金最有效、直接發現金更棒、比照以往發消費券模式比較好，同時，也都認為金額應提高，才能促進消費。

然而，商總理事長賴正鎰卻不贊同發現金。他認為，等同現金的振興券會比現金更能讓人願意消費，現金或許有人會存起來，不會有存券，但是，1千換3千振興券，金額實在太少，對刺激消費力道不夠，金額要提高，最好是排富下發放5千元，而且要快。

行政院2日將針對振興券進行使用說明，而為瞭解政府紓困是否符合會員廠商間的實際需求，商總從3月開始持續滾動式的進行調查，在振興、刺激消費上，商總會員廠商幾乎一面倒的建議政府直接發現金。

調查發現，不管是餐飲業、觀光旅遊業、交通運輸，還是批發零售業都建議直接發現金，其中又以餐飲業普遍認為發現金最實在，其他觀光旅遊、批發零售與文通運輸業雖然也認為發現金會更棒，但是，他們也同時知道政府沒有打算發現金，因此也都提出，若不發現金，比照以往發消費券的模式比較好。

調查也發現，商總會員廠商幾乎一面倒的認為金額太少，應該要提高，至少要比以往的消費券要多，才會有感，也才能誘導、刺激消費。

(工商 )