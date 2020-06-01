台南市北區東豐路5月31日晚間7時許驚聞槍響，朱姓男子不滿戴姓男子無理逼債，強要利息，拿出預藏槍枝連開3槍，戴男右手、臀部重彈，頭皮遭子彈擦傷，送醫後生命穩定，朱男當晚攜槍自首，1日移送台南地檢署。

63歲朱男年輕時家境富裕，卻因他嗜賭揮霍掉不少家產，10年前出面幫朋友承擔10萬元債務，朋友事後跑路，他因一件恐嚇案入獄服刑，半年前出獄，立刻遭經營高利貸的54歲戴男逼債。

朱男供稱，戴男在他入獄期間，已向跑路友人的家屬討回3萬元，雙方半個月前協商，將原本10萬元債務分6期，朱男每期還2萬抵償，協商當天並支付頭期的2萬元。

豈知戴男後來翻臉不認帳，不但要求朱男還出本金，且需按照當年借款規定，以每月2萬元的高利息，累積10年利息共720萬元支付。朱男認為對方存心逼債，吃定自己，內心忿忿不平，在戴男約他見面談判前，已預藏槍枝，準備作案。

戴男約朱男到東豐路巷內一處建築裝潢工地談判，戴男仍堅持要求支付利息，朱男怒朝對方開槍，1槍擦過戴男左頭皮、1槍擊中右手肘、1槍從腹部貫穿到臀部。

附近居民聽聞當街槍響，驚慌報警，朱男心知逃不過追捕，持槍到警局自首。警方1日依照殺人未遂與槍砲罪嫌將朱男移送台南地檢署，並等候住院的戴男傷勢緩和另行調查。

(中時 )