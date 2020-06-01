41歲韓國女星秋瓷炫，2017嫁給大陸演員于曉光，育有一子「大海」，婚後生活幸福美滿，不過她的人生充滿曲折，童年更是過得坎坷，但依舊懷有正能量的她，如今終於找到自己的幸福。

秋瓷炫新戲《了解得不多也無妨，是一家人》今(1日)將首播，劇情探討家庭關係，她在劇中飾演金家的大女兒，是全職主婦，不過劇中看似有幸福家庭的她，現實卻是十分坎坷，因為祖母重男輕女，對於媽媽連生2胎女兒非常不滿，因此關係一直不好。

之後妹妹因意外溺水身亡，媽媽因此罹患精神分裂症，情緒不穩時會罵她，甚至會說出：「應該要她（秋瓷炫）替妹妹死」，讓她一直小心翼翼的生活。直到她18歲時，父母離婚了，她開始獨自生活，雖然考上韓國檀國大學的戲劇系，但面對巨額的學費，也只能拍攝超大尺度寫真賺取學費。

直到被星探發掘，拍攝第一個廣告，秋瓷炫也正式踏入演藝圈，2011年她將事業重心轉往大陸，進而認識大陸男星于曉光，兩人2017年結婚，隔年生下一子，產後卻驚爆罹患妊娠中毒症，因癲癇陷入昏迷，住進加護病房，休養多時才恢復健康。

去年夫妻倆決定在兒子週歲宴的同時補辦婚宴，甜蜜約定下輩子還要做夫妻，網友見她終於迎來幸福，都忍不住感動落淚，也希望他們一家都可以永遠幸福下去。

(中時電子報)