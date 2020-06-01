知名罷韓餐廳「釣客食堂」老闆娘在高市府養工處上班的葉姓兒子1日上網爆料，控訴受市府政治打壓、害他被迫辭職。養工處對此駁斥，表示葉男3次遭查獲上班時間不假外出、在餐廳幫忙，被記申誡後2月自提離職。

葉男先前在養工處秘書室擔任技工一職，公務人員資歷11年。他發文表示，母親2019年底返家途中發生車禍，放不下店務，只好由他暫時代打，葉男也曾戴口罩接受電視新聞媒體採訪，呼籲大家出來投總統大選票。

「我一直沒有踰越該堅守的界線！」葉男強調，身份曝光之後陸續遭到主管關切，還被政風室跟監。還爆料養工處處長曾找他密談，希望他告知家裡不要再做任何罷韓動作。

葉男強調，店務一切都是父母的決定，他只能尊重。當時他也解釋釣客食堂的負責人並不是他，絕無兼職行為，只是暫時幫忙母親營業，找到幫手就會回歸市府工作。葉男還指控，養工處多次阻撓他請病假，去哪裡還必需報告，把他像犯人一樣看待。

葉男還嗆，韓國瑜可以利用假日、甚至請假三個月去選總統，應該把現職公務員都查一遍才算公平。葉男認為韓市府把釣客食堂視為眼中釘，不堪壓力，2月時怒提辭呈，4月1日生效。

養工處表示，葉男去年11月遭同仁檢舉「不假外出、未因公在外逗留」。經政風室調查，確實發現葉男於去年11月15、19、21日三天上班日有簽到、簽退紀錄，但人卻出現在釣客食堂。

當時葉男無法說明為何不假外出，才依規定將葉男送考核會懲處，針對不當行為予以申誡一支。今年2月，葉男稱另有生涯規劃，自行請辭。

葉男強調，不後悔辭去鐵飯碗工作，因為父母親年紀也大了，事後他也接下了釣客食堂。希望市府可以聽見不同聲音，包容不一樣的理念。

(中時 )