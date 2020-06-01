近期台股最瘋迷的事情之一，莫過於昇佳轉上櫃所帶起的全民抽新股風潮，證交所今(1日)公告，昇佳這次公開申購高達35萬筆以上，對比釋出的張數，中籤率僅0.21%，實在低的可憐；不過，喜歡抽新股的朋友也別就此洩氣，台股今開放抽籤的還有科嘉-KY，預計3日截止，每股公開申購價格為50元，相較今日收盤價，價差空間雖然不及昇佳，但若抽中一張就賺逾4萬，同樣相當誘人。

日前興櫃股王昇佳電子掀起一波台股新股抽籤旋風，據證交所數據顯示，昇佳此次公開申購逾35萬筆，凍結1752億元資金，創下台股紀錄，中籤率僅0.2%；另外，ABC-KY申購在今天截止，也有33萬筆紀錄，約凍結資金160億。

至於在今日開放申購的則是科嘉-KY，公開申購價每股50元，若按照今日的收盤價99.1元計算，也有近50元的價差空間，也就表示如果抽中就現賺逾4萬，同樣相當吸睛。科嘉-KY於今日開始申購，3日截止。

(中時電子報)