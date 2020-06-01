蔣孝嚴赴大陸桂林祭拜母親章亞若。（沈麗山攝19941118）

東吳大學校長章孝慈，1994年9月間冒著滂沱大雨前往桂林市郊鳳凰嶺下的章亞若墳墓祭拜，一償多年夙願。章孝慈才走到墓前就掩面痛哭。(張振賢桂林傳真)

《蔣經國日記》近日獲批露，傳出紀載「孝嚴、孝慈」並非其子，生父是王繼春！「孝嚴、孝慈」生母章亞若，1913年生，江西南昌人，1942年3月1日在廣西省立桂林醫院產下雙胞胎，乳名為大毛和小毛，亦即孝嚴、孝慈。

前旺報社長黃清龍昨在網媒《放言》披露，蔣經國在《蔣經國日記》寫著「孝嚴、孝慈」並非其子，生父是王繼春！

1954年10月30日，是中央幹校（現位於北投復興崗的國防大學政戰學院）與青年軍（救國團）舉行聯合祝壽會，慶祝蔣介石總統68歲生日，由蔣經國主持。

《蔣經國日記》日記中特別記錄此事，同時又記：「後安、繼春、季虞皆為余最知己之友，而今已先後死亡。繼春為人忠厚，生性樸素，為一最難得之幹部。」

「他在生時曾與章姓女相識，未婚而生孿子，當在桂林生產時，余曾代為在醫院作保人，後來竟有人誤傳此孿子為余所出。後來章姓女病故，現此二孩已十有餘歲，為念亡友之情，余仍維持他們之生活，並望他們有如其父一樣的忠心，為人群服務。」

經查，「繼春」為蔣在贛南時期的部屬王繼春。

根據維基百科記載，章亞若，1913年生，江西南昌人，中學畢業，1940年到贛州，參加蔣經國主持青年團青幹班，當時蔣經國剛就任江西省第四區贛州行政督察專員公署專員。章亞若受訓結業，曾擔任蔣經國接見民眾時紀錄工作。

1942年3月1日（正月十五日），在廣西省立桂林醫院產下雙胞胎，乳名為大毛和小毛，亦即孝嚴、孝慈。

1942年8月，章亞若過世，得年29歲。

據指出，曾任東吳大學校長的章孝慈曾經在課堂上表示，當他聽到有同學的外號叫「小毛」，他感到很親切。章孝慈，美國南美以美大學（現稱南方衛理公會大學）法學碩士、杜蘭大學法學博士，在東吳大學法學院授「英美侵權行為法」等課程，溫文儒雅、風評極佳。後擔任東吳大學校長，不幸於民國85年過世。

另《中國時報》2017年9月25日記者周毓翔採訪蔣孝嚴的兒子蔣萬安，蔣萬安表示，他小學二年級時，有同學跑過來告訴他「我媽媽說你其實應該姓蔣」，當時他懵懵懂懂，以為同學是在開玩笑。 小學三年級，蔣經國過世時，他在走廊上與同學玩耍，有老師對他說，「你爺爺過世了，還跑出來玩？」令他印象深刻。

而近日傳出根據《蔣經國日記》，「孝嚴、孝慈」並非其子，生父是王繼春！歷史學者王丰認為，當年的政治環境來看，不容許蔣經國有非婚生子女，因此他在日記中確實有可能隱瞞一些真相。

(中時電子報)