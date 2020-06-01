高雄市長韓國瑜之前希望籌錢替4000名高風險醫護人員採檢，卻被中央流行疫情指揮中心批「意義不大」；不過本月彰化縣獲得台大提供抗體檢測試劑，給包括居家隔離者、居家檢疫者、接觸者、長照機構、醫護人員等1萬名高風險族群做血清學調查，成為台灣首例。台大公衛學院院長詹長權表示，這樣做的目的是確認社區感染的程度，「不能因為篩出陽性者很少就不做！感染率低，更表示社區可以放心。」

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣雖然只有1450人居家檢疫，卻發生了第1例本土案例（案8），第1個死亡案例（白牌司機）以及2個邊境管制缺口造成的群聚（案5案8夫妻檔、白牌司機）。

葉彥伯表示，在武漢的疫情擴散到其他地方之前，彰化已經提前一兩天預警；之後又從案5案8發現「症狀檢疫很不可靠」，且無症狀時可能就有傳播力。當時中央還沒有允許檢測無症狀同住者，彰化已開始要求居家1人1室並且強制採檢確診者家屬；1月28日彰化就要求進醫院要戴口罩。

疫調方面，彰化縣採取民政司名冊、防疫追蹤系統（中央給的）、衛生局名冊、入境檢疫異常個案追蹤等4個系統多管齊下，一筆一筆比對。之後擔心社區感染，還找來所有肺炎案例，累計通報1411例，全部強制規定採檢，且特別注意長照機構。

葉彥伯說，彰化跟其他縣市都不一樣，所有接觸者一定立刻採檢，且因為擔心無症狀期就開始傳染，會連續採檢2天，不會等到有症狀才採檢，像白牌司機接觸者就匡列676人。當時已經採取衛政和警政系統數位追蹤，曾有居家檢疫者擅自離家，20分鐘後就被警察抓到。

此外防疫期間，地方政府要做很多難以想像的「瑣事」。葉彥伯說，例如居家檢疫／隔離者有人視網膜剝離、有人需要婦科手術，還有洗腎、食道炎、慢性病、送藥等，要一一解決。中央發給彰化縣1283萬口罩，縣市政府要盤點、配送；最困難的是口罩產量還不足、疫情又緊繃時，如何分配，都是很大挑戰。

葉彥伯說，為了下一波疫情準備，台大提供抗體檢測試劑給彰化縣1萬名高風險族群，包括居家隔離者、居家檢疫者、接觸者、長照機構、醫護人員，通通會做血清學調查，希望6月就能開始，以確認社區感染的程度。另外也希望冬天時流感疫苗、老肺接種率拉高，因此縣政府也增購老肺疫苗；最後是強化管理慢性病，尤其老年人是新冠肺炎的高風險族群，更要加強症狀監測。

詹長權表示，彰化跟台大公衛學院合作，疾病篩檢模式和社區服務在國際公共衛生非常有名，還獲得美國公共衛生學院認可；此次疫情期間，感謝彰化「超超前部署」，在台灣第一個本土個案有可能變成社區傳染之前，中央一個訓令下來，地方工作人員在自己的崗位發光，光是一千多萬個口罩送到醫護人員手上，都是大工程！「感謝台灣每個角落的醫護和公衛人員，他們是我們的英雄。」

(旺報 )