3名飆仔載著女友深夜在基福公路狂飆。（警方提供／許家寧新北傳真）

其中金色BMW車頭全毀，駕駛嚇傻在車內。（警方提供／許家寧新北傳真）

新北基福公路道路筆直，深夜常有飆仔疾速狂飆，今天凌晨3點半王、向、范3名男子各自開著BMW轎車，載著女友在車道競速，宛如上演電影「極速傳說」，王男在隧道超車時失控擦撞護欄，並撞上對向送報車，四輛車撞成一團，所幸均受輕傷，被警方以公共危險罪送辦。

警方調查，40歲的王男開著黑色BMW轎車，載著魏姓女友人，32歲的向男則載陳姓女友人，以及23歲的范男等三車深夜在平溪區基福公路狂飆，王男進入7.3公里處連接基隆、新北平溪間的基平隧道，猛踩油門並跨越雙黃線，試圖一舉超車。

未料王男卻失控撞上護欄，車輛偏移打滑先擦撞上前車，接著再追撞前方跑車，就連對向正運送報紙前往平溪的張女車輛也遭波及，警方獲報後派員到場處理，現場一片狼藉，車頭板金凹陷、碎片散落四處，其中一輛跑車前保險桿甚至掉落

所幸魏女與張女暨同車親友3人僅受有輕傷，警方對4名駕駛進行酒測，均無酒精反應，由於車禍也造成隧道雙向封閉，警方在現場實施交通管制，於4時38分拖吊車到場作業，4時51分搶通單線雙向通車，並於5時28分恢復全線通行。

警方調閱車上行車紀錄器釐清車禍原因，但王男等三人均推稱未裝記憶卡，警方從隧道影像確認三人有競速情形，依道路交通管理處罰條例開出無照、逆向及跨越雙黃線共3張，危險駕駛行為今天通知三人到案後，依公共危險罪嫌函送法辦。

(中時 )